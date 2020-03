VIRUS/ROUNDUP 3: BMW stoppt Europa-Werke für vier Wochen - Marge unter DruckMÜNCHEN - Der Autobauer BMW geht wegen der Coronakrise von einem deutlichen Ergebnisrückgang aus und stoppt seine Werke in Europa und Südafrika für vier Wochen. Für das laufende Jahr dürften die Auswirkungen der Ausbreitung des neuartigen Virus in der wichtigen Autosparte gut die Hälfte des ursprünglich geplanten operativen Gewinns zunichte machen, hieß es am Mittwoch vom Dax -Konzern in München. Der Absatz von Autos wird vom Management wegen eines Nachfrageeinbruchs nun deutlich unter dem Vorjahr erwartet, bisher ging der seit August amtierende neue Vorstandschef Oliver Zipse noch von einem leicht steigenden Absatz aus.VIRUS: Boeing ruft Milliarden-Kreditlinie ab - zusätzliche Hilfen benötigtWASHINGTON - Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing hat in der Coronavirus-Krise eine 13,8 Milliarden Dollar (12,5 Mrd Euro) schwere Kreditlinie vollständig ausgeschöpft. Das gab das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC bekannt und bestätigte damit Medienberichte.ROUNDUP: Heidelberger Druck sichert Finanzierung und will 2000 Stellen streichenHEIDELBERG - Die angeschlagene Heidelberger Druckmaschinen AG baut erneut um. Um die Kosten zu senken und die Profitabilität zu verbessern, will das Unternehmen unter anderem verlustbringende Produkte einstellen und bis zu 2000 Stellen weltweit abbauen. Heidelberger Druck wage den "Befreiungsschlag", sagte Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. Künftig solle die Konzentration auf der Profitabilität und nicht mehr auf dem Umsatzwachstum liegen. Dazu stellt der Konzern seine Finanzierung neu auf.VIRUS: Autoabsatz in China geht auch in ersten Märzwochen weiter deutlich zurückPEKING - Der Automarkt in China bleibt auch in den ersten Märzwochen deutlich unter dem Niveau von vor einem Jahr. Nachdem die durchschnittlichen Tagesverkäufe in der ersten Märzwoche rund die Hälfte unter den Vorjahreswerten lagen, stand auch in der zweiten Märzwoche ein Minus von 44 Prozent zu Buche, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch in Peking mitteilte.VIRUS: Qiagen will Produktion von Corona-Testkits vervielfachenVENLO - Das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen Qiagen baut seine Kapazität für die Herstellung von Corona-Testkits kräftig aus. Das teilte Qiagen am Dienstagabend mit.VIRUS: Ceconomy kassiert Jahresziele - Läden in vielen Ländern dichtDÜSSELDORF - Der Eletronikeinzelhändler Ceconomy kassiert wegen wegbrechender Geschäfte im Zuge der Coronakrise seine Jahresziele. Zwar würden Maßnahmen zur Geschäftssicherung, wie Kostensenkungen und Investitionskürzungen ergriffen, teilte der Mutterkonzern von von Media Markt und Saturn am Mittwoch in Düsseldorf mit. Doch die Auswirkungen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus seien aktuell aber nicht zuverlässig verhersagbar. Der Mitte Dezember abgegebene Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 werde daher zurückgezogen.ROUNDUP/VIRUS: Jungheinrich gibt sich vorsichtig für das neue Jahr - Aktie fälltHAMBURG - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich blickt wegen der Coronakrise vorsichtig aufs laufende Geschäftsjahr. "Die Folgen der globalen Ausbreitung des Coronavirus sind in ihrem Ausmaß zum gegenwärtigen Zeitpunkt (...) noch nicht absehbar", teilte das Unternehmen am Mittwoch bei der Bilanzvorlage mit. Neue Prognosen für 2020 gab es angesichts dieser Unsicherheit nicht.ROUNDUP: Rheinmetall sieht derzeit keine gravierenden Folgen der CoronakriseDÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall hält die Folgen der Coronavirus-Pandemie auf seine Geschäfte derzeit für beherrschbar. Wenn der Produktionsstillstand in der Automobilbranche nur zwei Wochen dauere, "könnten das auch vorgezogene Werksferien sein", sagte Vorstandschef Armin Papperger am Mittwoch bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr. Dann ließe sich der Ausfall aufholen.Hella mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang nach neun MonatenLIPPSTADT - Der Licht- und Elektronikspezialist Hella hat erste Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu spüren bekommen. Bereits zum Ende des dritten Geschäftsquartal 2019/20 habe dieROUNDUP: 'Beispiellose Coronakrise' dürfte Marke VW nach gutem Jahr belastenWOLFSBURG - Die Coronakrise wird für die Hauptmarke des VW -Konzerns inmitten des Hochlaufs der E-Mobilität in diesem Jahr zu einer schweren Belastungsprobe. 2019 konnten die Geschäftszahlen weiter verbessert werden. Neben den geplanten Milliardeninvestitionen in neue Elektromodelle muss sich der Hersteller nun aber parallel auf drohende Belastungen durch die Folgen der Pandemie einstellen.VIRUS/ROUNDUP: Zara-Eigner Inditex schließt Läden - Umsätze im März eingebrochenARTEIXO - Der Textilhändler Inditex schließt im Zuge der Coronavirus-Pandemie vorerst tausende Läden. Der Onlinehandel laufe weiter, die Lieferketten funktionierten normal, teilte der Eigner von Modeketten wie Zara am Mittwoch bei der Vorlage der Bilanz für 2019 mit. Ingesamt seien seit Dienstag 3785 Läden in 39 Ländern geschlossen worden, so Inditex. Der spanische Konzern folgt damit den Vorgaben vieler Länder die im Zuge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Schließung von Läden, die nicht den täglichen Bedarf der Menschen decken, angeordnet hatten. In China seien hingegen bis auf einige Ausnahmen die Geschäfte wieder geöffnet. Weltweit betreibt Inditex über 7400 Läden in 96 Märkten.Weitere Meldungen-VIRUS: Stabilus kassiert Ausblick ein -VIRUS: RWE verschiebt Hauptversammlung - Dividendenzahlung später -VIRUS: Post-Rivale Fedex streicht Jahresziele -Motorenhersteller Deutz bekommt konjunkturelle Abkühlung zu spüren -Wohin mit den Flugzeugen? Swiss weicht auf Militärflugplatz aus -Nestle ist Übernahme von Allergan-Medikament Zenpep einen Schritt näher -ROUNDUP: Raumfahrtkonzern OHB rechnet mit Aufträgen von zwei Milliarden Euro -Skandinavische Fluggesellschaft SAS bekommt Staatsgarantien -VIRUS: Post verzichtet bei Paketen auf Unterschrift -VIRUS: Tui holt deutsche Urlauber zurück - Schwerpunkte Ägypten und Spanien -VIRUS/Amazon: Vorrang für Medizin- und Haushaltsartikel im Wareneingang -ROUNDUP: Fresenius rüstet Digital-Dienste auf - Portal für chronisch Kranke -Fresenius rüstet digitale Patientendienste mit Übernahme auf -Deutsche Börse: Handelsschließung würde Unsicherheit weiter schüren -Britische Großbank HSBC macht Übergangschef Quinn zur Dauerlösung -VIRUS: Lego schließt alle seine Läden - nur nicht in China -VIRUS/Internet-Knoten: 50 Prozent mehr Videokonferenzen in Corona-Krise -VIRUS: Volkswagen Slovakia steht seit Dienstag still -Apple kündigt neue iPad-Modelle an -VIRUS/Anzeigenblätter: Der Werbemarkt bricht im Moment in sich zusammen -VIRUS/Airbus-Werk in Hamburg hält Produktion aufrecht -VW-Tochter MAN beantragt Kurzarbeit wegen Coronavirus -ROUNDUP 2/Wintershall-Dea-Chef: '2020 wird als Jahr der Krisen eingehen' -Immobilienkonzern Aroundtown profitiert von höheren Mieteinnahmen -VIRUS: Auch Sartorius verschiebt Hauptversammlung°Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. 