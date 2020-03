TEHERAN (dpa-AFX) - Wegen der Coronakrise und des persischen Neujahrs am Freitag hat die britische Staatsbürgerin Nazanin Zaghari-Ratcliffe im Iran einen zweiwöchigen Hafturlaub erhalten. Dies teilte ihr Ehemann mit. Zaghari-Ratcliffe, die auch die iranische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde wegen Spionage zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Davon hat sie mehr als die Hälfte bereits abgesessen.



Insgesamt durften im Iran 85 000 Gefängnisinsassen vorübergehend nach Hause, darunter auch politische Häftlinge. Damit soll auch vermieden werden, dass sich der neuartige Coronavirus in den Gefängnissen verbreitet. Viele müssen jedoch elektronische Fußfesseln tragen. Die Coronakrise hat den Iran hart getroffen. Mehr als 1100 Menschen starben.



Einige Häftlingen wurden nach Angaben von Justizchef Ali Raeissi auch begnadigt. Dies gelte für Kleinkriminelle und Gefangene, die bereits ein Drittel ihrer Haftstrafe abgesessen haben, teilte er am Mittwoch auf seinem Instagram-Konto mit.



Keinen Hafturlaub erhielt die renommierte Anwältin Nasrin Sotudeh. Die 56-Jährige sitzt seit mehr als einem Jahr wegen angeblicher Spionage, staatsfeindlicher Propaganda und Beleidigung des iranischen Führers im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran. Gegen die Verweigerung des Hafturlaubs will sie mit einem neuen Hungerstreik protestieren./str/fmb/DP/fba