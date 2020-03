DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Carl Zeiss Meditec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.03.2020 in Weimar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-18 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Carl Zeiss Meditec AG Jena Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 im Zuge der Verschärfung der Auflagen für öffentliche Veranstaltungen Aufgrund des Erlasses des Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 14. März 2020, wonach 'Veranstaltungen und Menschenansammlungen mit 50 und mehr Personen ab sofort bis auf Weiteres zu untersagen' sind, hat der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG entschieden, die ordentliche Hauptversammlung, deren Durchführung mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 11. Februar 2020 für Dienstag, den 24. März 2020 anberaumt war, zu verschieben; sie findet demnach nicht statt. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben werden. Jena, den 16. März 2020 *Carl Zeiss Meditec AG* _Der Vorstand_ _Dr. Ludwin Monz Justus Felix Wehmer Jan Willem de Cler_ 2020-03-18 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Straße 51-52 07745 Jena Deutschland Telefon: +49 3641 220-116 Fax: +49 3641 220-117 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com Internet: https://www.zeiss.de/meditec-ag/home.html ISIN: DE0005313704 WKN: 531370 Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1001001 2020-03-18

