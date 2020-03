NÜRNBERG (Dow Jones)--Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber rechnet mit steigender Arbeitslosigkeit und hohen Kurzarbeiterzahlen in Deutschland aufgrund der Corona-Krise. Dies sei nicht mehr zu verhindern, sagte der Experte des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Südwest Presse, selbst wenn nach einigen Wochen wieder Normalität einkehren sollte. "Bei monatelangen Einschränkungen kann es schlimm kommen - das Risiko liegt auf dem Tisch", betonte Weber. Konkrete Zahlen nannte er vorerst nicht, eine Prognose wird das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA) in den kommenden Tagen vorlegen.

Weber erläuterte, der deutsche Arbeitsmarkt sei in den vergangenen Jahren "in guter Form" gewesen und habe lange konjunkturellen Schwankungen widerstehen können. Dies sei jetzt hilfreich. Unternehmen hätten grundsätzlich ein Interesse daran, wegen des Fachkräftemangels in vielen Berufen ihre Mitarbeiter zu halten. Es sei jedoch von einer "schweren Rezession" in einer noch nie dagewesenen Form auszugehen. "Weltweit fallen Wirtschaftstätigkeiten zeitweise komplett aus", erläuterte Weber. Die Herausforderung sei enorm. Je länger die Krise andauere, desto stärker würden die Arbeitgeber unter Druck geraten.

