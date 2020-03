Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AGUnternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE000577410Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.03.2020 Kursziel: 22,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick SpeckPreview: Corona bringt Jahresziele ins Wanken, aber FORTEC ist für die Krise gut gerüstet und die Aktie deutlich überverkauft FORTEC wird am 27. März den Halbjahresbericht 2019/2020 vorlegen. Nachdem das Unternehmen bereits im Rahmen der HV Anfang Februar eine Indikation zum Verlauf des zweiten Quartals (endete am 31.12.) bekannt gab, dürften nun vor allem die Aussagen zur aktuellen Entwicklung und dem weiteren Ausblick im Fokus stehen. Aufkommende konjunkturelle Schwäche durch Corona noch verstärkt: Nach Angaben der CEO stand nach H1 mit rund 41 Mio. Euro ein gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 1 Mio. Euro niedrigerer Umsatz zu Buche, was auf einer zum Jahresende hin geringeren wirtschaftlichen D ynamik beruhte. Für Q2 impliziert dies ein Umsatzniveau von 19,8 Mio. Euro, das damit auf Höhe unserer Erwartung (20,0 Mio. Euro) sowie leicht unter Vorjahr (Q2 2019: 20,5 Mio. Euro) lag. Ergebnisseitig (EBIT) dürfte nach H1 ein Rückstand i.H.v. ca. 0,7 Mio. Euro bestanden haben (EBIT H1 2019: 3,7 Mio. Euro). Wenngleich der Auftragsbestand per Ende Februar mit rund 47 Mio. Euro nach wie vor auf einem hohen Niveau und leicht über dem Wert zum Jahreswechsel (45 Mio. Euro) rangierte, gehen wir davon aus, dass die Guidance einer Seitwärtsbewegung bei Umsatz und Ergebnis aufgrund der jüngsten konjunkturellen Verwerfungen durch den 'Corona-Virus' im weiteren Jahresverlauf zurückgenommen werden muss. Weitere Abschwächung in H2 zu erwarten, diversifizierte Kundenstruktur sichert ab: Zwar ist die Visibilität hierfür noch sehr gering, doch rechnen wir damit, dass der kurzfristige 'Corona-Schock' in einigen Endabnehmerindustrien in H2 mindestens zu spürbaren Projektverschiebungen bzw. -verzögerungen aufgrund eines erhöhten Krankenstands führt. Dies dürfte zur Folge haben, dass die Vorjahresbasis gegenüber H1 noch deutlicher unterschritten wird. Hervorzuheben ist jedoch, dass FORTEC bis zuletzt keine wesentlichen Lieferengpässe oder Produktionsstillstände zu beklagen hatte. Vielmehr zählen einige Schlüssellieferanten aus Asien zu den ersten Firmen, die ihren regulären Betrieb nach der außerplanmäßigen Verlängerung des Neujahrsfestes wieder aufgenommen haben. Des Weiteren verfügt das Unternehmen u.E. mit über 2.500 Kunden und Exposure zu konjunkturell robusteren Industriezweigen wie der Sicherheits-, Medizin-, Bahn- und Verkehrstechnik über eine äußerst diversifizierte Kundenstruktur ohne nennenswerte Klumpenrisiken (kein Kunde macht >5% des Umsatzes aus). Dies sollte die Bremsspuren in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung deutlich abmildern. Für die Krise gut gerüstet: Mit einer EK-Quote i.H.v. rund 64% sowie einer Nettoliquidität von zuletzt etwas über 2 Mio. Euro halten wir FORTEC bilanziell für stark genug aufgestellt, um auch ausgedehntere Krisenphasen zu bewältigen. Nicht zuletzt wies das Unternehmen selbst in den Krisenjahren 2008/2009 noch deutlich positive Ergebnisse und Cashflows aus. Fazit: Die 'Corona-Krise' dürfte auch an FORTEC nicht spurlos vorübergehen, wir sehen das Unternehmen aber vergleichsweise gut gewappnet und halten die Aktie angesichts der guten Fundamentaldaten bei einer 3M-Performance von -35% für deutlich überverkauft. Wir bestätigen daher das Rating 'Kaufen' mit einem Kursziel von 22,00 Euro (zuvor: 25,00 Euro). 