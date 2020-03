Weiterhin sehr rege werden an der Euwax verbriefte Derivate auf BioNTech gehandelt, besonders stark ein Knock-out-Call (WKN LS60XJ). Unsere Händler verzeichnen in dem Knock-out-Call ausschließlich Käufer. Die BioNTech-Aktie legt auch heute sehr stark zu. Im Tageshoch notierte sie sogar über 100 Euro. Bekanntlich glänzt Gold sehr schön. Die Anleger an der Euwax gehen jedoch von einem fallenden Preis aus und kaufen einen Put-Optionsschein (WKN VE2AYW). In dem Put sind hauptsächlich Käufer zu verzeichnen. ...

