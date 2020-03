Der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), der Wirtschaftsforscher Martin Kocher, begrüßte am Mittwoch das große Hilfspaket der österreichischen Bundesregierung. Die 38 Milliarden Euro sind für Kocher eine "substanzielle Summe, die in den nächsten Wochen und Monaten einen wirtschaftlichen Schutzschirm" bilden. Er belaufe sich auf rund 10 Prozent des BIP in Österreich."Das ist schon sehr viel. ...

