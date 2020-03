Zürich (ots) - Der Direktor des Verbandes Swissmem, Stefan Brupbacher, fordert Atemschutzmasken und Tests für Angestellte in der Industrie, im Maschinenbau und in der Produktion. «Es braucht dringend flächendeckende Tests und die Abgabe von Masken durch Bund und Kantone, damit die Leute ohne Angst weiterarbeiten können», sagt Brupbacher in einem Interview mit der «Handelszeitung». Er spricht für einen Fünftel der Schweizer Beschäftigten. Sie können nicht im Homeoffice arbeiten, weil ihr Beruf die Präsenz vor Ort erfordert.



Der «Mister Export» sagt, eines der fünf grössten Risiken sei, dass Mitarbeitende nicht mehr zur Produktion erscheinen. «Dies ist eine sehr reale Gefahr.» Er fordert den Bund deshalb auf, «verhältnismässige Massnahmen des Bundes» zur Eindämmung des Coronavirus zu beschliessen, damit die Exportbranche weiterproduzieren kann. Brupbacher kennt den Bund genau. Er war bis vor einem Jahr Generalsekretär im Wirtschaftsdepartement und damit die Nummer zwei unter dem Wirtschaftsminister.



