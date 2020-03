Zürich (ots) - Die Corona-Krise hat die Flughafen Zürich AG auch im Ausland erfasst. Der Baubeginn für den Flughafen Noida International Airport in Nordindien muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Das berichtet die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Mitte April hätte der Grundstein gelegt werden sollen. Zu den Vorbereitungen dafür hätte eine Delegation des Zurich Airport bereits Mitte März anreisen sollen. Für das Projekt mit einem Volumen von 650 Millionen Franken hat der Flughafen Zürich einigen Aufwand betrieben und eigens dafür eine Zweckgesellschaft gegründet. Die Konzession für den Bau und Betrieb des Flughafenprojekts in Indien hat der Flughafen Zürich im November des Vorjahres erhalten.



