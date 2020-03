MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutz nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Der Auftragseingang zum Jahresende habe enttäuscht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu sei der Motorenhersteller schwach ins Jahr 2020 gestartet. Trotz der hohen kurzfristigen Unsicherheiten und dem wahrscheinlichen Gewinneinbruch in diesem Jahr erachtet der Experte die Aktie aber derzeit als unterbewertet. In den kommenden Jahren dürfte Deutz wieder deutlich profitabler werden, prognostiziert Rothenaicher./kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 08:19 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006305006

