Berlin (www.fondscheck.de) - Die großen Liquiditätspolster der offenen Immobilienfonds waren in den vergangenen Jahren eine Bürde für die Rendite dieser Produkte, so die Experten von Scope Analysis.In der Corona-Krise seien die aktuell mehr als 20 Mrd. Euro Cash hingegen ein Stabilitätsanker.Für Manager offener Immobilienfonds sei es in den vergangenen Jahren eine Herausforderung gewesen, die Liquiditätsquoten nicht zu stark anschwellen zu lassen. Dies sei ihnen im vergangenen Jahr auch gelungen. Ende 2019 habe die Liquiditätsausstattung der Fonds im gewichteten Durchschnitt rund 20% betragen. Das sei nahezu das gleiche Niveau wie zum Ende des Vorjahres. Auch in den vergangenen von der Corona-Krise dominierten Wochen habe es nach Angaben der Asset Manager bisher keine außergewöhnlichen Mittelabflüsse gegeben. Zahlreiche Fonds hätten selbst in den vergangenen Wochen Netto-Mittelzuflüsse erzielt (Stand: 17.03.2020). ...

