Vorstandswechsel bei ACCENTRO- Jacopo Mingazzini verlässt das Unternehmen- Lars Schriewer wird neuer VorstandBerlin, 18. März 2020 - Jacopo Mingazzini verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden. Er war seit März 2012 alleiniger Vorstand der Gesellschaft. Die ACCENTRO GmbH, heute eine 100%-ige Tochter des Unternehmens, hatte er 1999 gegründet. Jacopo Mingazzini bleibt dem Unternehmen als Berater verbunden. Zudem soll er nach einer Cooling-Off-Zeit von zwei Jahren Mitglied des Aufsichtsrats werden. "Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Mingazzini sehr, respektieren aber seinen Wunsch nach Veränderung. Das Unternehmen hat sich unter seiner Leitung exzellent entwickelt und die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat war immer sehr konstruktiv und angenehm," kommentiert Axel Harloff, Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft Mingazzinis Schritt. Neuer Alleinvorstand wird Herr Lars Schriewer. Dieser war zuvor u.a. bei der SSN Group AG, der VIVACON AG und der WESTGRUND AG tätig. "Wir sind sicher, mit Lars Schriewer den idealen Kandidaten für die Führung der ACCENTRO Real Estate AG gefunden zu haben. Der beschleunigte Expansionskurs wird von seiner Erfahrung und seinen unternehmerischen Fähigkeiten stark profitieren," so Axel Harloff.Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3).