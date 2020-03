Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat an die Vermieter von Ladenlokalen appelliert, Mieten auszusetzen und Mietstundungen zu ermöglichen. Andernfalls könnten viele Geschäfte in Deutschland den Zeitraum der Ladenschließungen in der Coronavirus-Krise nicht überstehen, erklärte der Verband.

"Von den Schließungen betroffene Händler haben kurz- und langfristig erhebliche Liquiditätsprobleme", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Ohne Einnahmemöglichkeiten sind die laufenden Kosten nicht zu stemmen. Die Mietkosten machen dabei einen Großteil aus." Die vielerorts ohnehin schon hohen Mieten drohten nun zu einer kompletten finanziellen Überforderung vieler Händler zu führen.

Der HDE richte deshalb einen eindringlichen Appell an alle Vermieter von Ladenlokalen, deren Mieter betroffen sind, die Mieten für die Zeit der Schließungen auszusetzen und die Miete auf die laufenden Betriebskosten zu reduzieren. Außerdem sollte den Handelsmietern zusätzlich die Stundung dieser Kosten ermöglicht werden. "Stabile Mieter sind auch im Interesse der Immobilieneigentümer", sagte Genth. "Der Handel braucht jetzt dringend Hilfe."

Schon seit jeher sei der Handel die Wirtschaftsbranche, die in der Lage sei, jeweils die höchsten Mieten am Standort zu zahlen. Ohne den stationären Handel werden diese hohen Mietzahlungen in Zukunft ausfallen, gab der HDE-Hauptgeschäftsführer zu bedenken.

