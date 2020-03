DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Industriellenfamilie Reimann will ihr Kaffeegeschäft trotz des Crashs an die Börse bringen. "Wir warten auf eine Stabilisierung des Aktienmarktes", sagt Peter Harf, Chairman der JAB Holding, im Interview mit dem "Handelsblatt". "Das reicht schon aus, es muss nicht unbedingt kräftig nach oben gehen." JAB ist die Investmentholding der Familie Reimann, die als die reichste Deutschlands gilt.



Wieviel der Börsengang einspielen soll, sei "nicht in Stein gemeißelt", sagte Harf weiter. Das "Handelsblatt" berichtet, Finanzkreisen zufolge sei von drei Milliarden Euro die Rede.



Für das Geschäft der Holding sei die Coronakrise gut. Weil die Leute durch den Virus zu Hause sitzen, tränken sie mehr Kaffee, so Harf im "Handelsblatt".



Harf hatte vor gut einem Jahr die Börsenpläne öffentlich gemacht. Neben dem Kaffeegeschäft wollte er damals auch das Restaurantgeschäft an den Kapitalmarkt bringen./fba/he