Der Euro ist am Mittwoch im späten europäischen Handel unter Druck geraten und unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,0858 Dollar, in der Früh war er noch bei 1,0974 Dollar gehandelt worden.Am Vormittag hatte er zunächst zugelegt und war zwischenzeitlich sogar über die 1,10-Dollar-Marke gestiegen. Am Nachmittag ging es dann jedoch recht deutlich nach unten. ...

