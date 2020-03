Corona legt (fast) alles lahm - auch Hollywood. Die Dreharbeiten vieler teurer Produktionen liegen auf Eis, darunter auch mehrerer geplanter Disney-Verfilmungen wie "Die kleine Meerjungfrau". Die Aktie fällt wie ein Stein und rutscht am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit 2014. Das könnte Begehrlichkeiten wecken.Walt Disney ist von der Corona-Krise gleich in mehrerer Hinsicht betroffen. Nicht nur die Filmwerkstatt des Konzerns steht still, auch zahlreiche Themenparks sind wegen des Virus dicht. ...

