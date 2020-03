Finanzexperte Matthias Schmuecker schließt sich dem führenden Startup für intelligente Automatisierung an

SAN FRANCISCO und BERLIN und LONDON, March 18, 2020 im Bereich der intelligenten Automatisierung gab das Unternehmen heute bekannt, dass Matthias Schmuecker als erster Head of Finance Teil des Teams wird. Von seinem Arbeitsplatz in der Zentrale von Automation Hero in San Francisco aus wird er die Leitung der globalen Finanzstrategie und -abläufe übernehmen.



Schmuecker wechselt von Mixpanel, wo er während einer Phase der schnellen internationalen Expansion die Finanz- und Buchhaltungsabteilung des Unternehmens leitete und das Unternehmen während seiner Zeit von 250 auf 400 Mitarbeiter skalierte, zu Automation Hero.

Seine Anstellung erfolgt in einer für das Technologieunternehmen wichtigen Zeit. Es hat bis heute Mittel in Höhe von 19,5 Millionen US-Dollar beschafft , während das Team weiterhin neue Produkte enthüllt, neue Regionen erschließt und sein Kundenspektrum weltweit erweitert.

"Wir freuen uns darauf, Herrn Schmuecker bei uns begrüßen zu dürfen. In dieser Zeit des extremen Wachstums und der steigenden Kundennachfrage wird uns sein beeindruckender Ruf für Tatkräftigkeit und Ergebnisorientierung helfen, ein neues Niveau zu erreichen", so Stefan Groschupf, Gründer und CEO von Automation Hero.

"Ich kann mir keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, um bei Automation Hero einzusteigen. Ich glaube, der Automatisierungsbereich ist reif für Umbrüche, und angesichts der intelligenten und leidenschaftlichen Mitarbeiter, der leistungsstarken Technologie und der starken Markttauglichkeit des Produkts bin ich zuversichtlich, dass wir Pläne entwickeln und umsetzen können, um eine stabile Aufwärtsentwicklung zu erzielen", so Schmuecker.

Mit mehr als 13 Jahren im Finanzwesen bringt Schmuecker einen umfangreichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Technologie und Wachstum mit. Vor Mixpanel war er Leiter der Finanzabteilung bei HackerOne, einer Sicherheitsplattform, die Unternehmen mit Penetrationstestern und Cybersicherheitsforschern zusammenbringt. Außerdem hatte er Positionen im Finanzbereich bei Keynote Systems (jetzt Dynatrace) und UnityMedia inne. Schmuecker begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer bei PricewaterhouseCoopers, wo er mehrere Überprüfungen der Geschäftsprozesse und Technologieaudits leitete und durchführte.

Die End-to-End-Automatisierungsplattform für moderne Unternehmen von Automation Hero bietet intelligente Automatisierung - von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Geschäftsprozessen. Das leistungsstarke Backend konzentriert sich auf drei wichtige Bereiche: das Eliminieren sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben, die Automatisierung häufiger Anfragen und die Förderung der Entscheidungsfindung der Mitarbeiter. Dies steigert die Produktivität der Informationsarbeiter und führt zu erfolgreicheren, optimierten Geschäftsergebnissen.

