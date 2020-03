Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Bijou Brigitte modische Accessoires AG beendet AktienrückkaufprogrammDGAP-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Bijou Brigitte modische Accessoires AG beendet Aktienrückkaufprogramm18.03.2020 / 17:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bijou Brigitte modische Accessoires AG beendet AktienrückkaufprogrammHamburg, 18. März 2020 - Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG beendet zur Erhaltung der Liquidität des Unternehmens am heutigen Tag das am 27. Juni 2019 gestartete Aktienrückkaufprogramm. Die getroffenen Maßnahmen der Regierungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bewirken ein weitgehendes Ausbleiben der Umsätze der Filialen und damit erhebliche Einnahmeausfälle.Im Rahmen dieses Rückkaufprogramms, auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Juni 2019, wurden bis zum 17. März 2020 insgesamt 84.307 Stückaktien zurückgekauft. Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hält zum 17. März 2020 insgesamt 401.142 eigene Stückaktien. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital der Bijou Brigitte modische Accessoires AG von 4,95 %.Der Aktienrückkauf erfolgte gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Der Erwerb der Stückaktien der Bijou Brigitte modische Accessoires AG wurde durch ein von der Bijou Brigitte modische Accessoires AG beauftragtes Institut über die Börse durchgeführt.Die Informationen über die Transaktionen sind unter www.group.bijou-brigitte.com/investor-relations veröffentlicht.Hamburg, 18. März 2020Bijou Brigitte modische Accessoires AGDer VorstandAnsprechpartner für Rückfragen: Hannah Höchst, Investor Relations / Wirtschaftspresse Tel.: +49 40 606 09-3250, Fax: +49 40 602 64 09 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com / wirtschaftspresse @bijou-brigitte.com18.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com ISIN: DE0005229504 WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1001129Ende der Mitteilung DGAP News-Service1001129 18.03.2020 CET/CEST