Donnerstag, 19. März 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Bernadette Heerwagen, SchauspielerinCorona aktuell - Die neuesten EntwicklungenDer richtige Schulranzen - Was beim Kauf zu beachten istWaschkugeln im Test - Wie gut sind die teuren "Pods"?Donnerstag, 19. März 2020, 12.15 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinCorona und der ÖPNV - Schutz für Fahrer und FahrgästeDreister Kirchendieb - Mit Überwachungsvideo überführtExpedition: Südliches Anhalt - Buchhalterin wird MuseumsführerinDonnerstag, 19. März 2020, 17.15 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteBlond nachgefragt: Was ist... - ...ein Media Distribution Officer?Donnerstag, 19. März 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissUnterwegs mit Mel C. - Mit dem Spice Girl in LondonInterview mit Iris Berben - Gespräch über Beruf und PrivatesSigourney Weaver ist Vorbild - Interview mit der SchauspielerinDonnerstag, 19. März 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Was immer es kostet - Gewinnen wir den Kampf gegen das Virus?Gäste:Hubertus Heil, SPD, Bundesminister für Arbeit u. SozialesChristian Drosten, Institutsdirektor Virologie Charité