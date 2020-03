Ein interdisziplinäres Forschungsteam der National Tsing Hua University (NTHU) unter der Leitung von Professor Wu Shan-hung vom Fachbereich Informatik, Professor Liu Yi-wen vom Fachbereich Elektrotechnik und Professor Chang Cheng-shang vom Institut für Nachrichtentechnik hat vor kurzem ein automatisiertes System für die Produktion von digitaler Werbung entwickelt. Auf der Grundlage der vom Benutzer zur Verfügung gestellten Informationen erzeugt das System eine Vielzahl von Bildern und Musik, die zur Erstellung des Endprodukts angepasst werden können, wodurch die Zeit und die Kosten für die Produktion einer Werbeanzeige erheblich reduziert werden.

A research team led by Wu Shan-hung (left) and Liu Yi-wen of NTHU has developed an AI App for generating catchy ads. (Photo: National Tsing Hua University)

Wu und Chang entwarfen eine konditionale, generative, kontradiktorische Netzwerkanwendung (Conditional Generative Adversarial Network, CGAN), die eine Anzeige auf der Grundlage einer großen Menge verwandter Informationen aus dem Internet unter Verwendung künstlicher Intelligenz (KI) generiert. Danach muss nur noch ein Werbefachmann die Anzeige bearbeiten und ihr den letzten Schliff geben.

Wu erklärte, dass die Anwendung eine Analyse des sozialen Netzwerks durchführt, die die beliebtesten Elemente und Nutzerpräferenzen ermittelt, um plakative digitale Anzeigen und optimale Bildschirmlayouts zu generieren. Der Benutzer gibt beispielsweise ein Foto eines Bett-Sets mit einem Kreis um das Bett herum ein, und das System generiert automatisch eine Vielzahl von Anzeigen, die die einzigartigen Eigenschaften des Bettes hervorheben.

Die Anwendung kann auch Anzeigen mit Models generieren. Der Benutzer gibt beispielsweise ein Foto von Keanu Reeves ein, nachdem er bestimmte Merkmale, die er behalten möchte, wie etwa Stirn und Augen, eingekreist hat, und das System wird diese Merkmale in ein neues Bild mit ähnlichen Merkmalen einbauen.

Das Team von Wu arbeitete mit dem Startup AppFinca zusammen, um die Website für dessen App "Flora" neu zu gestalten. Nach der Analyse änderte das Team den Werbeslogan von Flora in "He grows trees, and you grow up" (Er lässt Bäume wachsen, und du wirst erwachsen) und entwickelte auch ein lebhaftes Farbschema, um das eher eintönige, ursprünglich für die Seite verwendete zu ersetzen.

Die Transformation der Website führte dazu, dass Flora in der Rangliste der kostenlosen Produktivitätswerkzeuge im Apple App Store für Taiwan auf Platz eins schoss und sogar Gmail überholte. AppFinca Vice President Sun Zhen-wei sagte, dass die Kosten nur 60 der ursprünglichen veranschlagten Werbekosten betrugen.

Die von dem Forschungsteam entwickelte Anwendung produziert auch Jingles. Das Team sammelte 600 Lieder und trainierte damit das System, um auf der Grundlage des Textes und der Melodie einen Jingle zu generieren, wobei das Ergebnis in Bezug auf Tonhöhe, Klangfarbe und Rhythmus angepasst werden kann. Auch wenn die von der Anwendung generierten Jingles wahrscheinlich nicht für einen Grammy Award nominiert werden, beschleunigt das System den kreativen Prozess erheblich.

Das Forschungsteam hat bereits insgesamt 19 Artikel über seine Forschungsarbeit veröffentlicht und seine Ergebnisse auf verschiedenen internationalen Konferenzen vorgestellt, darunter die Conference on Neural Information Processing Systems und die International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Außerdem steht das Team in Verhandlungen mit United Microelectronics und Asus über die kommerzielle Anwendung ihres Systems.

