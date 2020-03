FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 1. April: DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Encavis, Jahreszahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen, Frauenfeld 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen 07:50 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen 08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:30 DEU: BMW Analysten- und Investorenkonferenz 10:00 DEU: Alte Leipziger-Hallesche, Bilanz-Pk 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen 11:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Bilanz-Pk 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk 17:45 ITA: Enel, Jahreszahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE --- TERMINE KONJUNKTUR 10.00 DEU: ifo-Geschäftsklima März, Vorläufige Veröffentlichung 10:10 DEU: ifo-Konjunkturprognose 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/19 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 15:00 USA: Frühindikator DEU: Tarifverhandlungen Bauindustrie - erste Runde SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg 10:30 DEU: Jahres-Pk Verband der Wellpappen-Industrie, Frankfurt/M. FREITAG, DEN 20. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach Holding AG, Eckdaten 2019 07:20 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk 08:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht 09:00 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen 10:00 DEU: VW-Tochter Porsche AG, Bilanz-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht DEU: Continental, Geschäftsbericht DEU: DWS, Geschäftsbericht DEU: Dürr AG, Geschäftsbericht DEU: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Sitzung des Aufsichtsrats TERMINE KONJUNKTUR 00:00 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/20 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/20 11:30 DEU: Regierungs-Pk 11:30 RUS: Notenbank-Entsheidung 15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/20 EUR: S&P Ratingergebnis zu Belgien, Kroatien und Spanien EUR: Moody's zu EU und Spanien EUR: Fitch zu Dänemark FIN: EZB-Ratsmitglied Oliver Rehn spricht zu Auswirkungen der Corona-Krise SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag «Hexensabbat» an der Börse, Frankfurt/M. JPN: Börsenfeiertag MONTAG, DEN 23. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Innogy, Jahreszahlen 08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen 13:00 DEU: Volkswagen Financial Services - Jahres-Pk, Frankfurt/M. TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fresenius Medical Care (FMC) Geschäftsbericht 2019 DEU: Hypoport, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index (CFNAI) 02/20 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/20 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) + 11.00 Bilanz-Pk 07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen (detailliert) 07:25 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen (detailliert) + Bilanz-Pk 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 09:40 DEU: PSI Software, Jahreszahlen 10:00 DEU: VW-Dachgesellschaft Porsche SE - Bilanz-Pk, Stuttgart 11:00 DEU: Nord/LB, Bilanz-Pk (Webcast) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Jahres-Pk Flughafen München, München NLD: Altice, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 03/20 09:15 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:30 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:30 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 03/20 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu milliardenschweren Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB), Karlsruhe 11:00 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 03/20 11:00 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 14:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 14:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 15:00 USA: Neubauverkäufe 02/20 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/20 SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Veranstaltung «Infrastruktur und Mittelstand - Herausforderungen und Chancen» des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, Berlin MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen + 8.30 Bilanz-Pk (Webcast) 07:10 DEU: Norma, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk (telefonisch) 07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen + 10.00 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Zooplus, Jahreszahlen 08:00 DEU: Amadeus Fire AG, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) + 14.00 Bilanz-Pk 08:30 DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert) 10:30 DEU: Bilanz-Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Frankfurt/M. TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Compugroup Medical, Geschäftsbericht AUT: CA Immobilien Anlagen, Jahreszahlen ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen USA: Micron Technology, Q2-Zahle TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NED: BIP Q4/19 (endgültig) 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklimaindex 03/20 10:30 GBR: Erzeugerpreise 02/20 10:30 GBR: Verbraucherpreise 02/20 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/20 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 01/20 15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 03/20 SONSTIGE TERMINE DEU: Außerordentliche Mitgliederversammlung soll neuen Chemie-Präsidenten wählen, Berlin DEU: Abschluss Internationale Energiewendekonferenz des Bundesverbands Solarwirtschaft, Berlin DEU: 22. Technischer Kongress des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Berlin DEU: Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimaindex, München 10:00 DEU: Bundesverband Agrarhandel und der Deutsche Verband Tiernahrung - Jahres-Pk, Berlin CHE: Industry Strategy Meeting (WEF), Genf DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen 07:00 AUT: S&T, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert) + 09.30 Bilanz-Pk (telefonisch) 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) + 10.30 Bilanz-Pk 07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen (detailliert) + 09.30 Bilanz-Pk 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: United Internet, Jahreszahlen + 10.45 Bilanz-Pk (Webcast) 07:00 DEU: United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch, Jahreszahlen + 10.00 Bilanz-Pk (Webcast) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) + 11.00 Bilanz-Pk (telefonisch) 07:45 DEU: Baywa, Jahreszahlen (detailliert) + 10.30 Bilanz-Pk 07:45 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert) 08:45 DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen 09:00 DEU: Enbw, Jahreszahlen 10:00 DEU: ZF Freidrichshafen, Bilanz-Pk 10:00 DEU: Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Jahres-Pk (telefonisch) 11:00 DEU: Deutsche Bahn AG, Bilanz-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Befesa, Jahreszahlen, Geschäftsbericht DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht DEU: New Work, Geschäftsbericht DEU: Teamviewer, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Konsumklimaindex 10:00 EUR: EZB-Wirtschaftsbericht 10:00 EUR: Geldmenge M3 und Kreditvergabe 13:30 USA: Lagerbestände 02/20 13:30 USA: BIP Q4/19 (dritte Veröffentlichung) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Industrie- und Produktionskongress «Fabrik des Jahres», Esslingen 15:00 BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel FREITAG, DEN 27. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert) 12:00 DEU: Bilanz-Pk der Helaba-Tochter Frankfurter Sparkasse, Frankfurt/M. TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: B. Braun Melsungen, Jahreszahlen DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/20 13:30 USA: Konsumausgaben 02/20 15:00 USA: Stimmungsindikator Universität Michigan 03/20 (2. Umfrage) EUR: Fitch zu Estland, Großbritannien, Polen EUR: Moody's zu Ungarn, Schweden SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhalteplan für Wuppertal, Münster 10:00 BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag), Brüssel MONTAG, DEN 30. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: ElringKlinger, Bilanz-Pk, Stuttgart 16:00 DEU: Software AG, Geschäftsbericht TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Indus Holding, Jahreszahlen DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen DEU: Cancom, Jahreszahlen DEU: RIB Software, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 14:00 DEU: Inflationsrate 03/20 (erste Schätzung) CHN: EU-China-Gipfel mit Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel, Peking SONSTIGE TERMINE --- DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Adler Real Estate, Jahreszahlen DEU: Bertelsmann, Geschäftsbericht DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert) GBR: Instone Real Estate (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt: Wie teuer darf das Basiskonto sein?, Karlsruhe 10:30 DEU: China Day 2020 «Aufbruch in ein neues Jahrzehnt: Strategien für die Zukunft der chinesisch-deutschen Wirtschaftszusammenarbeit», Berlin MITTWOCH, DEN 1. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 02/20 SONSTIGE TERMINE ---