Tagesausblick für 19.3.: DAX bleibt labil. K+S und Henkel stellen sich gegen den Trend!

Heute regierten erneut die Minuszeichen an den Aktienmärkten. Die Investoren sind verunsichert. Aber nicht nur der DAX, sondern auch der EuroStoxx50 als auch die US-Indizes verbuchten Verluste von jeweils über fünf Prozent. So schloss der DAX, bei 8.440 Punkten. Einziger Wehrmutstropfen ist, dass der DAX kein neues Tief gemacht hat. Von einer Stabilisierung zu reden wäre jedoch noch etwas verfrüht.

Am Anleihemarkt legten die Renditen weiter zu. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,23 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere stieg auf 1,1 Prozent. Edelmetalle und Öl präsentierten sich derweil schwächer. Der Goldpreis sank dabei unter die Marke von 1.500 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs setzte den Abwärtstrend fort und nimmt Kurs auf das Februartief von rund 1,08 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Im DAX stellten sich erneut defensive Titel wie Beiersdorf und Henkel gegen den Trend. Größte DAX-Verlierer waren Infineon und MTU Aero Engines. Seit dem Allzeithoch Ende Januar verlor der Triebwerkkomponentenhersteller bereits über 60 Prozent. In der zweiten Reihe fiel die Aktie von K+S mit einem Plus von über 11 Prozent positiv auf. In den USA waren erneut Citrix und Biotechnologieunternehmen wie Gilead Science gefragt.

Morgen melden unter anderem Bechtle, Deutsche Euroshop, Fuchs Petrolub, Krones, HeidelbergCement, Instone Real Estate, Lufthansa, Morphosys und Vossloh (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal und laden zur Bilanz-PK. Zahlreiche Unternehmen dürften dabei einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr werfen.

Wichtige Termine

Japan - Zinsentscheid der Bank of Japan

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. März

USA - Industrieindex Philly Fed, März

USA - Frühindikatoren, Februar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 8600/9.000/9.210/9.520/9.860 Punkte

Unterstützungsmarken: 8.350/8.440 Punkte

Nach einem schwachen Auftakt pendelte der DAX im Tagesverlauf zwischen 8.400 und 8.650 Punkten und schloss im unteren Drittel der Range. Der Index ist dabei zwischen 8.350 und 8.440 Punkten eine Unterstützungszone zu bilden. Auf der Oberseite findet der Index eine Widerstandsmarke bei 8.600 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis 9.000 Punkten. Der Markt ist jedoch weiterhin nervös. Weitere Rücksetzer bis 8.350 Punkte oder gar tiefer sind weiter möglich.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 26.02.2015 - 18.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2013 - 18.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2S 2,63* 8.500 9.000 16.06.2020 DAX HZ0A0Q 2,02* 9.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.03.2020; 17:36 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2Z 3,28* 9.900 9.400 16.06.2020 DAX HZ7Y35 3,29* 10.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.03.2020; 17:36 Uhr

