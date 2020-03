Die Immobiliengesellschaft S Immo erzielte im Geschäftsjahr 2019 ein Konzernergebnis von 213,3 Mio. Euro und damit ein Rekordergebnis. Das Ergebnis je Aktie erreicht mit einem Wert von 3,21 Euro (2018: 3,08) in weiterer Folge ebenfalls Rekordniveau. Der EPRA-NAV je Aktie stieg von 21,25 Euro je Aktie per 31.12.2018 auf 26,45 Euro per 31.12.2019. Der FFO I erreichte mit 64,7 Mio. Euro, das entspricht 0,98 Euro pro Aktie - ebenfalls ein Rekordniveau. CEO Ernst Vejdovszky: "Wir haben 2019 hervorragende operative Ergebnisse erzielt und einige wichtige Maßnahmen gesetzt. Durch die Emission von zwei weiteren Unternehmensanleihen haben wir das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten erheblich verlängert. Im Jänner 2020 haben wir außerdem eine sehr ...

