Der jüngste Ausbruch von COVID-19 hat uns alle an die Dringlichkeit von Notfallvorräten gewisser Basiskonsumgüter erinnert. Solche Basiskonsumgüter sind Haushaltsprodukte, die die Menschen sowohl in guten als auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten verwenden. Die Aussicht auf eine weltweite Rezession hat dabei nicht bloß an das Anlegen eines Notpolsters erinnern. Nein, viele Verbraucher horten und hamstern in diesen Tagen regelrecht solche Produkte. Während der letzten elfjährigen Hausse an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...