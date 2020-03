London (www.anleihencheck.de) - Mit der Umstellung auf fiskalische Anreize weltweit gehen vier Jahrzehnte disinflationärer Politik zu Ende, indem die Regierungen die Verantwortung für das Wirtschaftswachstums von den Zentralbanken übernehmen, erklärt Stephen Jones, CIO von Kames Capital.Durch das Ergreifen koordinierter Maßnahmen gegen die Markteinbrüche aufgrund des Coronavirus hätten die Zentralbanken versucht, den erwarteten Abschwung der globalen Konjunktur auszugleichen. Die Zentralbankpolitik sei aktuell jedoch an ihre Grenzen gestoßen und nicht in der Lage, die Art von Wirkungen zu erzielen, die zur Eindämmung der durch das Coronavirus ausgelösten Krise erforderlich seien. Nach Ansicht von Stephen Jones sei es nun an der Zeit, dass die Finanzpolitik diese schwere Aufgabe in Angriff nehme. "In den letzten Jahren haben die Zentralbanken verzweifelt versucht, die Geldpolitik zu normalisieren, aber keine große Volkswirtschaft, nicht einmal die USA, hat es geschafft", ziehe Stephen Jones Bilanz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...