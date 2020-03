ZÜRICH (Dow Jones)--Vergleichsweise gut hat sich am Mittwoch der Schweizer Aktienmarkt geschlagen. Während beispielsweise der deutsche DAX und der französische CAC-Index zwischen 5 und 6 Prozent verloren, büßte der SMI nach einer Achterbahnfahrt in den letzten Handelsminuten lediglich 1,8 Prozent ein auf 8.339 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 187,58 (zuvor: 130,79) Millionen Aktien.

Weiter waren die kaum absehbaren Folgen der Coronavirus-Pandemie das alles bestimmende und stark belastende Thema. Ungeachtet einer Vielzahl von Gegenmaßnahmen gegen die Ausbreitung und die negativen Folgen für die globale Wirtschaft dürfte nach Ansicht vieler Experten eine Rezession kaum noch zu vermeiden sein.

Stützend im SMI wirkte das als defensiv weil weniger zyklische Schwergewicht Nestle. Die Aktie des Nahrungsmittelgiganten legte sogar um 0,4 Prozent zu. Die beiden ebenfalls als schwer geltenden Pharmaaktien Roche und Novartis büßten dagegen bis zu 3 Prozent ein.

Zu den Gewinneraktien gehörten Givaudan mit einem Plus von 3,1 Prozent. Tagessieger waren Swatch, die ebenfalls nachrichtenlos mit einem Plus von 3,2 Prozent aus dem Tag gingen. Richemont stützten den SMI mit einem moderaten Plus von 0,3 Prozent ebenfalls. Swatch und Richemont haben seit Jahresbeginn bereits bis zu 40 Prozent an Wert verloren. Schlusslicht im SMI waren Lafargeholcim mit einem Minus von 7,8 Prozent.

In der zweiten Reihe verbesserte sich die Aktie von Belimo, einem Experten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch Berenberg um 7,3 Prozent.

