MBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm und plant Erhöhung der DividendeDGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Dividende MBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm und plant Erhöhung der Dividende18.03.2020 / 19:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARMBB SE beschließt Aktienrückkaufprogramm und plant Erhöhung der DividendeBerlin, 18. März 2020 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen. Das Unternehmen beabsichtigt, ab dem 20. März 2020 bis zu 594.075 eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 3,0 Mio. EUR bis zu einem Kurs von 55,0 EUR je Aktie über die Börse zurückzukaufen. Das Aktienrückkaufprogramm soll am 30. Juni 2020 enden und die erworbenen Aktien sollen als Akquisitionswährung oder für andere von der Hauptversammlung beschlossene Zwecke eingesetzt werden.Das Geschäftsjahr 2019 war für MBB ausgesprochen erfolgreich. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz um 16,9 % auf 592,1 Mio. EUR und das bereinigte EBITDA um 24,0 % auf 67,6 Mio. EUR. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie lag mit 2,95 EUR um 20,4 % über dem Vorjahreswert. Vor Bereinigungen lag das Ergebnis pro Aktie bei 4,44 EUR. Die Gesamtliquidität im Konzern stieg zum Jahresende 2019 auf 340,2 Mio. EUR, was einer Nettoliquidität von 249,8 Mio. EUR entspricht.Vor dem Hintergrund der hohen Liquidität beabsichtigt der Verwaltungsrat, der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auf 0,70 EUR pro Aktie vorzuschlagen. Allerdings wird die Hauptversammlung auf Grund der aktuellen Einschränkungen durch die Ausbreitung des Coronavirus nicht wie ursprünglich geplant im Mai stattfinden können. Sobald ein neues Datum für die Hauptversammlung feststeht, wird dieses auf www.mbb.com veröffentlicht.MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 Fax +49 30 844 15 333 anfrage@mbb.com www.mbb.comGeschäftsführende Direktoren Dr. Christof Nesemeier (CEO) Dr. Constantin Mang Klaus SeidelVorsitzender des Verwaltungsrats Gert-Maria FreimuthRegistergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 16545818.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 844 15 330 Fax: +49 (0) 30 844 15 333 E-Mail: anfrage@mbb.com Internet: www.mbb.com ISIN: DE000A0ETBQ4 WKN: A0ETBQ Indizes: PXAP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1001225Ende der Mitteilung DGAP News-Service1001225 18.03.2020 CET/CEST