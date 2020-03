Was will uns der Ölpreis mit seinem Absturz sagen? Ist es immer noch der Schock über die Quasi-Auflösung der OPEC und OPEC+ Förderdisziplin? Oder noch etwas anderes als der ruinöse Wettbewerb Russlands gegen die Fracking-Industrie in den USA? Die extrem niedrigen Förderkosten Saudi-Arabiens dürften für eine Weile im Preiskampf reichen. Saudi-Arabien hat nun sogar angekündigt, seine Ölexporte von Mai an zu erhöhen.Dazu kommt nun aber noch die Druckwelle der effektiven Nachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Diese droht nicht nur die Nachfrage massiv einbrechen zu lassen, sondern auch den Öltransport zu behindern.

