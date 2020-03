Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstmals mehr Corona-Tote in Europa als in Asien

In Europa sind inzwischen mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben als in Asien. Wie aus einer Auswertung offizieller Zahlen durch die Nachrichtenagentur AFP hervorgeht, starben bis Mittwochvormittag in Europa mindestens 3.422 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19, in Asien waren es 3.384. Die meisten Todesfälle innerhalb Europas wurden aus Italien gemeldet. Dort starben bislang 2.503 Menschen.

Mehr als 10.000 Coronavirus-Infizierte in Deutschland

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland ist auf über 10.000 gestiegen. Nach Angaben der in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns-Hopkins-Universität erhöhte sich die Zahl der registrierten Infizierten in Deutschland bis Mittwochmittag auf 10.069 Fälle. Insgesamt 26 Menschen starben demnach in der Bundesrepublik bisher am Coronavirus.

Deutsche Banken haben Überschusskapital von 225 Milliarden Euro - Kreise

Deutsche Banken verfügen nach Informationen informierter Personen über ein Überschusskapital von 225 Milliarden Euro, das zur Absorption von Verlusten und Vergabe weiterer Kredite zur Verfügung steht.

Handel fordert Unterstützung der Vermieter wegen Ladenschließungen

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat an die Vermieter von Ladenlokalen appelliert, Mieten auszusetzen und Mietstundungen zu ermöglichen. Andernfalls könnten viele Geschäfte in Deutschland den Zeitraum der Ladenschließungen in der Coronavirus-Krise nicht überstehen, erklärte der Verband.

Ein Fünftel der geplanten Stromleitungen greifen in Umwelt ein

Für den Bau zahlreicher neuer Stromleitungen in Deutschland sind erhebliche Eingriffe in die Natur nötig. Zu diesem Ergebnis ist die Bundesnetzagentur in ihrer strategischen Umweltprüfung gekommen. Demnach erwartet die Behörde für knapp ein Fünftel der Maßnahmen "hohe oder sehr hohe Umweltauswirkungen".

EU-Kommission hofft auf Lockerung von Kontrollen an Binnengrenzen

Nach dem Beschluss eines Einreiseverbots in die Europäische Union wegen der Corona-Krise hofft die EU-Kommission auf eine Entspannung der Situation an den Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten. Die Behörde erwarte, dass die Regierungen "im Geiste von Kooperation und Solidarität" ihre vorgelegten Leitlinien zu den Binnenkontrollen umsetzten, sagte ein Sprecher. Diese forderten aber "nicht notwendigerweise die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen".

Regierung erwägt Direktzuschüsse und Härtefallfonds für Selbstständige

Die Bundesregierung plant über das beschlossene Schutzschild-Programm hinaus weitere Hilfen insbesondere für Selbstständige. Es werde die Frage diskutiert, "inwieweit man auch mit Direktzuschüssen" oder mit Regelungen für einen Härtefallfonds vorgehen könne, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach einem Treffen mit den Sozialpartnern und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). All das müsse "möglichst im Einvernehmen und möglichst rasch" in den nächsten Tagen geklärt werden.

Ifo-Institut gegen Helikoptergeld wie in den USA

Das Ifo-Institut hat die in den USA geplanten Direktzahlungen an die Bürger für Deutschland abgelehnt. "In den USA gibt es kein System der Grundsicherung wie etwa in Deutschland", sagte Institutspräsident Clemens Fuest. Unterstützung gebe es für Menschen mit niedrigen Einkommen vor allem, wenn sie arbeiten. "Genau das wird jetzt aber krisenbedingt massiv eingeschränkt", erklärte Fuest.

Heil kündigt Gesetzentwurf zur Hilfe von Eltern an

Die Bundesregierung will mit einem eigenen Gesetzentwurf arbeitenden Eltern helfen, die besonders stark von der Corona-Krise betroffen sind. "Dazu werden wir voraussichtlich am Montag einen Gesetzentwurf im Bundeskabinett beschließen", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach einem Gespräch mit den Sozialpartnern und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin.

Kanzler Kurz stimmt Bürger auf "sehr, sehr lange" Corona-Krise ein

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Bevölkerung auf eine lange Dauer der Corona-Krise eingestimmt. Es werde "sehr, sehr lange dauern", bis das Land zur Normalität zurückkehren könne, sagte er dem Sender Krone.tv. Das Virus habe "unglaubliche wirtschaftliche Auswirkungen".

Britische Regierung plant weitreichende Sondergesetze gegen Coronavirus

Die britische Regierung plant weitreichende Sondergesetze im Kampf gegen das Coronavirus. Ein auf der Website der Regierung veröffentlichter Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass Polizisten künftig Menschen wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion festnehmen und zum Test zwingen können. Zudem soll es möglich sein, frühere Mitarbeiter im Gesundheitsdienst oder Sozialarbeiter aus dem Ruhestand zurückzurufen.

EU-China-Gipfel Ende März in Peking abgesagt

Das für Ende März in Peking geplante Gipfeltreffen der EU und China ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden, "um beiden Seiten zu ermöglichen, sich auf die Reaktion auf die Pandemie von Covid-19 zu konzentrieren", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Brüssel werde mit der chinesischen Regierung in Kontakt bleiben, um einen späteren Zeitpunkt für das Treffen zu finden.

Trump-Regierung plant Helikoptergeld-Direktzahlungen - Kreise

US-Präsident Donald Trump soll zur Ankurbelung der Konjunktur nun auch auf "Helikoptergeld" in Form von Direktzahlungen setzen. Wie aus einem Memo des Finanzministeriums hervorgeht, in das das Wall Street Journal Einsicht hatte, plant die Regierung zwei Runden von Direktzahlungen an die Amerikaner in Höhe von insgesamt 500 Milliarden Dollar, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs abzuschwächen. Die Höhe jedes Schecks soll dabei von der Familiengröße und dem Einkommen abhängen.

Israel riegelt wegen Corona-Pandemie Westjordanland ab

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat Israel am Mittwoch Gebiete unter palästinensischer Kontrolle im besetzten Westjordanland abgeriegelt. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der palästinensischen Autonomiebehörde getroffen worden, sagte der beim israelischen Militär für Zivilangelegenheiten in den Palästinensergebieten zuständige Vertreter, Jotam Schefer, vor Journalisten. Der Grenzübergang zum Gazastreifen sei bereits in den vergangenen Tagen geschlossen worden.

Lagarde hält BIP-Einbruch von mehr als 5 Prozent für möglich - Zeitung

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, rechnet wegen der Corona-Krise mit einem drastischen Einbruch des Wirtschaftswachstums im Euroraum. Der Effekt könne zwischen 2 und 10 Prozent des Wachstums betragen, sagte Lagarde am Dienstagabend in der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs zu den Folgen der Krise, wie die Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomaten berichtet.

Krämer: EZB kann Aktienkurse nicht stützen

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer nicht in der Lage, den Absturz der Aktienkurse zu verhindern. "Ich glaube nicht, dass die EZB oder eine andere Zentralbank die Macht hat, die Aktienkurse zu stützen", sagte Krämer. Irgendwann seien die Kurse so weit gefallen, dass die Ersten zugreifen würden.

Arbeitsmarktforscher zur Corona-Krise: "Es kann schlimm kommen"

Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber rechnet mit steigender Arbeitslosigkeit und hohen Kurzarbeiterzahlen in Deutschland aufgrund der Corona-Krise. Dies sei nicht mehr zu verhindern, sagte der Experte des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Südwest Presse, selbst wenn nach einigen Wochen wieder Normalität einkehren sollte.

Eurovision Song Contest fällt wegen Pandemie aus

Die Coronavirus-Pandemie trifft auch den Eurovision Song Contest: Um einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Erregers vorzubeugen, sagte die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Organisator das ESC-Finale, das am 16. Mai in Rotterdam stattfinden sollte, ab.

Luftfahrtmesse ILA abgesagt

Die Luftfahrtmesse ILA Berlin 2020 findet aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht statt.

Frankreich bereitet "Gesundheitsnotstand" vor

Die französische Regierung bereitet die Ausrufung eines "Gesundheitsnotstandes" vor. Ein entsprechender Gesetzentwurf lag dem Kabinett am Mittwochnachmittag zur Beratung vor, wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem Pariser Parlament erfuhr. Der Notstand soll der Regierung ein schnelleres Handeln in der Coronavirus-Krise ermöglichen.

Polen will Wirtschaft in Corona-Krise mit 47 Milliarden Euro unterstützen

Die Regierung Polens will die polnische Wirtschaft im Kampf gegen die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mit rund 47 Milliarden Euro unterstützen. Dies gaben Präsident Andrzej Duda und Regierungschef Mateusz Morawiecki am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt. Mit dem Geld sollen Arbeitsplätze gesichert und Unternehmen unterstützt werden. Zudem sollen die Mittel in die öffentliche Gesundheitsversorgung sowie öffentliche Investitionen fließen und die finanzielle Stabilität sichern.

US-Baubeginne im Februar gesunken

Die Neubautätigkeit in den USA hat sich im Februar abgeschwächt. Die Zahl der ersten Spatenstiche verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Prozent auf einen hochgerechneten Jahreswert von 1,599 Millionen. Volkswirte hatten eine Abnahme um 4,3 Prozent prognostiziert.

