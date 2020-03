The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.03.2020



ISIN Name



FR0011067669 VISIOMED GROUP EO 0,02

US0015471081 AK STEEL HLDG DL-,01

