Mitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 18. März 2020

Partners Group stellt Kauf eigener Aktien aufgrund attraktiver Börsenbewertung klar

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, stellt klar, dass die Mitteilung von heute Morgen betreffend Kauf eigener Aktien keine Ankündigung eines öffentlichen Kaufangebotes, insbesondere keine Ankündigung eines öffentlichen Rückkaufprogrammes im Sinne von UEK-Rundschreiben Nr. 1 sowie Art. 123 ff. Finanzmarktinfrastrukturverordnung, darstellt.

Wie bereits in der Vergangenheit wird die Partners Group auch in diesem Jahr eigene Aktien unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften anonym auf dem freien Markt erwerben, um die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu decken. Im Unterschied zu Vorjahren wurden heute Morgen diese jährlich stattfindenden Aktienkäufe bekannt gegeben, um allen Marktteilnehmer diese angesichts der ausserordentlichen Marktverhältnisse potentiell kursrelevante Information zeitgleich zur Verfügung zu stellen. Damit wurde auch sichergestellt, dass angesichts der attraktiven Bewertung mögliche private Aktienkäufe von Partners Group Mitarbeitenden nicht den Anschein des Ausnützens potentiell kursrelevanter Informationen erwecken.

