AMMAN (dpa-AFX) - Alle Zugangsstraßen zur jordanischen Hauptstadt Amman werden ab diesem Donnerstag zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie abgeriegelt. Die Maßnahme gelte ab 07.00 Uhr morgens für unbestimmte Zeit, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf das Militär des Landes am Mittwochabend. Die Zahl der mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gaben die Behörden des arabischen Königreichs mit 52 an.



Das Nachbarland Israels hatte schon zuvor drastische Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus angeordnet. So wurden alle öffentlichen und privaten Einrichtungen zunächst für zwei Wochen geschlossen. Der internationale Flugverkehr war schon in den vergangenen Tagen eingestellt worden, Universitäten und Schulen wurden geschlossen. Auch der öffentliche Nahverkehr und das Drucken von Zeitungen wurden eingestellt. Apotheken und Bäckereien sollen geöffnet bleiben. Die Regierung rief die Menschen auf, möglichst ihre Wohnungen nicht zu verlassen./are/DP/fba