PARIS (dpa-AFX) - Aus Dank für die Arbeit der Helfer in der Coronakrise haben die Pariserinnen und Pariser am zweiten Abend in Folge applaudiert. Am Mittwochabend um 20 Uhr standen viele Menschen an ihren Fenstern oder auf ihren Balkonen und klatschten, pfiffen oder riefen "Bravo". Der Applaus war in vielen Teilen der Hauptstadt auch noch einmal deutlich lauter als am Vorabend. Auf Videos im Netz war auch zu sehen, wie in anderen Städten - etwa in Toulouse oder Marseille - applaudiert wurde.



Zu der Aktion war zuvor in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag OnApplaudit (auf Deutsch etwa "Wir applaudieren") aufgerufen worden. Besonderer Dank gilt dabei dem medizinischen Personal in den Krankenhäusern. In Frankreich gilt seit Dienstagmittag eine landesweite 15-tägige Ausgangssperre. In den vergangenen Tagen hatte es bereits ähnliche Aktionen in Spanien, Italien und Griechenland gegeben. Auch in Deutschland kam es zu ähnlichen Szenen. Frankreich trifft das Coronavirus hart, das Land zählt mehr als 9000 Infektionen und die Zahl steigt täglich deutlich./nau/DP/fba