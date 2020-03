METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modehändler Hugo Boss hat seine Prognose einkassiert. Wegen des Virus bleibe der Großteil der eigenen Geschäfte sowie die Dritter geschlossen, teilte der MDax -Konzern am Mittwochabend in Metzingen mit. Wie sehr das Umsatz und Gewinn beeinträchtige, lasse sich noch nicht abschätzen. Investitionen in Neueröffnungen oder Renovierungen setze das Unternehmen aus, soweit möglich. Die Aktie zeigte sich auf der Handelsplattform Lang & Schwarz nach einem desaströsen Handelstag wenig bewegt./fba/he

