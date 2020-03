Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leipzig (pta037/18.03.2020/22:45) - 18. März 2020 - Die Travel24.com AG (ISIN: DE000A0L1NQ8) hat heute für die beiden Konzerngesellschaften Travel24.com AG und Hotel Leipzig Betriebsgesellschaft mbH Anzeigen über Arbeitsausfall bei der Bundesagentur für Arbeit abgegeben und Kurzarbeitergeld beantragt. Für die Konzerngesellschaft Travel24 Hotel Betriebs- und Verwaltungs GmbH wird der entsprechende Antrag morgen gestellt. Die Arbeitsreduzierung betrifft jeweils die Monate März bis voraussichtlich Juni 2020. Die Travel24.com AG erachtet die Maßnahme mit Blick auf die zu erwartenden wirtschaftlichen Beeinträchtigungen durch die derzeitige COVID-19-Pandemie für zwingend erforderlich.



(Ende)



