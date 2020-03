Zusammenarbeit nutzt cGMP-konforme, klinische hMSC-Systeme, um auf genmodifizierten Zellen beruhende Therapien bei soliden Tumoren schneller zu ermöglichen.

Frederick, Maryland, March 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RoosterBio Inc. kündigt einen Kooperationsvertrag mit Senti Biosciences, Inc. (Senti) über die klinische Bereitstellung und Herstellung an. Senti ist ein federführendes Unternehmen im Bereich der Genschaltung. Mit der Zusammenarbeit soll die klinische Umsetzung der auf genmodifizierten Zellen beruhenden Therapien von Senti für Eierstockkrebs und andere auf soliden Tumoren basierende Indikationen beschleunigt werden. Bioprozesssysteme für hMSCs (humane mesenchymale Stamm-/Stromazellen), eine Plattform für die schnelle Produkt- und Prozessentwicklung sowie cGMP-konforme, auf hMSCs fokussierte Herstellungskapazitäten sind die Vorteile, die RoosterBio in diese Zusammenarbeit einbringt.



"Auf genmodifizierten Zellen beruhende Therapien sind eines der wichtigsten Segmente in unserer Branche, und wir freuen uns darauf, Senti Biosciences dabei zu unterstützen, seine Technologie in der klinischen Praxis schneller umzusetzen", so Jon A. Rowley, PhD, Gründer und Chief Product Officer bei RoosterBio. "Unsere Zusammenarbeit spiegelt die Bedeutung strategisch positionierter Gentechnik-Plattformen wider, die für eine schnelle klinische Umsetzung entwickelt wurden. Die Zielsetzungen von RoosterBio, die Produktentwicklung, Prozessentwicklung und klinische Herstellung in Verbindung mit hMSCs radikal zu vereinfachen, kommt uns dabei sehr entgegen, um den Bereich der Zelltherapie nach vorn zu pushen."

"Genschaltungen haben das Potenzial, die nächste Entwicklungswelle von Zell- und Gentherapien anzuführen, um den hohen unerfüllten Bedarf an Therapien für schwer behandelbare Krebserkrankungen wie Eierstockkrebs zu decken", so Philip Lee, PhD, Chief Operating Officer und Mitbegründer von Senti. "Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit RoosterBio fortzusetzen, um die klinische Entwicklung unserer neuartigen MSC-basierten Therapien mit Genschaltungen zu beschleunigen, damit diese Therapien so effizient und sicher wie möglich an Patienten durchgeführt werden können."

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wendet Senti seine neuartige Genschaltungstechnologie auf hMSCs an, die von der bahnbrechenden hMSC-Plattform CliniControl von RoosterBio hergestellt werden. Darüber hinaus wird Senti RoosterBio für die externe Entwicklung zur hMSC-Bereitstellung und -Erweiterung einsetzen, einschließlich Scale-up im Bioreaktor und Verfahren in industrialisierten großskaligen Herstellungseinheiten.

Das urheberrechtlich geschützte, klinisch relevante Produktportfolio von RoosterBio wurde 2017 unter dem Markennamen CliniControl mit dem Versprechen eingeführt, mehrere Schritte der therapeutischen Entwicklung radikal zu vereinfachen. CliniControl ist das erste hMSC-Produkt, das als standardisierte ("off-the-shelf"), cGMP-konforme Working-Zellbanken- und Bioprozessmediensysteme vermarktet wird.

Rowley weiter: "Wir haben gezeigt, dass unsere CliniControl-Produkte in der klinischen und kommerziellen hMSC-Herstellung einzigartige Effizienzen und Skaleneffekte bieten und weiter voranbringen können. So können unsere Kunden die Entwicklung aufregender neuer Produkte für die Zelltherapie beschleunigen."

Über RoosterBio, Inc

RoosterBio, Inc. ist ein privates Technologieunternehmen mit Fokus auf Plattformen für die Zellherstellung, dessen Ziel es ist, die Entwicklung einer nachhaltigen regenerativen Medizinbranche zu beschleunigen und dabei Kunden individuell zu unterstützen. Bei den Produkten von RoosterBio handelt es sich um in Großserien hergestellte, erschwingliche und gut charakterisierte adulte humane mesenchymale Stamm-/Stromazellen.

Über Senti Biosciences

Senti Biosciences ist ein auf Therapeutika der nächsten Generation spezialisiertes Unternehmen, das Genschaltungen und Programmierungszellen mit außerordentlichem therapeutischem Wert entwickelt. Die Mission von Senti ist es, komplexe Krankheitsbilder mit intelligenteren Medikamenten zu überwinden, und dadurch das Leben von Menschen grundlegend zu verändern. Durch das Programmieren von Zellen hinsichtlich Reaktion, Adaption und Treffen von Entscheidungen schafft Senti intelligentere Therapien mit computerähnlicher Logik, verbesserter Funktionalität und einer besseren therapeutischen Kontrolle.

Die Produktkandidaten von Senti stellen sich großen Herausforderungen bei der Krebsbehandlung. Um die Immunevasion bei Krebserkrankungen zu überwinden, entwickelt Senti Zelltherapien, die mit kombinatorischen Genschaltungen ausgerüstet sind, um umfassende und anhaltende Immunreaktionen gegen Tumore auszulösen. Senti entwickelt darüber hinaus Zellentherapien der nächsten Generation, bei denen Krebszellen präziser angegriffen und zerstört werden und gesundes Gewebe gleichzeitig verschont wird.

Senti Biosciences ist in South San Francisco ansässig und wurde 2016 von Drs. Tim Lu, Philip Lee, Jim Collins und Wilson Wong gegründet. Senti ist stolz darauf, NEA, 8VC, Amgen Ventures, Lux Capital, Menlo Ventures, Pear Ventures, Allen & Company, Nest.Bio, Omega Funds, Goodman Capital und LifeForce Capital zu seinen Investoren zu zählen.

Kontakt:

Carrie Zhang, Director of Marketing

858-336-6151 | czhang@roosterbio.com