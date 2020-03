Noch im Februar erklomm die Tesla-Aktie ein neues Rekordhoch. Doch davon hat sich das Papier um Meilen entfernt. Mit der Coronakrise im Vordergrund scheint nun auch der Musk-Zauber nicht mehr zu wirken. Was das für die Bewertung der Tesla-Aktie heißt.? Tesla ist Teil der konjunkturempfindlichen Automobilbranche ? Aktie des Elektroautobauers verliert deutlich an Wert ? Rutscht Tesla in die Rezession?Noch Anfang Februar herrschten die Tesla-Bullen am Aktienmarkt: Innerhalb weniger ...

