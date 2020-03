Aufgeschreckt von der geplanten Facebook-Währung Libra prüfen inzwischen zahlreiche Zentralbanken die Möglichkeit einer staatlichen Cyberwährung.? Zentralbanken fürchten Kontrollverlust ? Bank of England entwickelt CBDC-Modell ? Zahlreiche Notenbanken arbeiten an staatlicher digitaler WährungBitcoin und Co. sind zwar seit Jahren ein großes Thema, am Massenmarkt sind sie aber noch nicht angekommen. Doch mit der Ankündigung Facebooks, mit Libra eine Kryptowährung einzuführen, wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...