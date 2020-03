DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.03.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-19 / 06:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG München Verschiebung der Hauptversammlung Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ('TTL AG', 'TTL') (ISIN DE0007501009) hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat aufgrund des von der Bayerischen Staatsregierung für ganz Bayern ausgerufenen Katastrophenfalls sowie zum Schutz der Gesundheit aller Teilnehmer beschlossen, die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 14.02.2020 für den 27.03.2020 anberaumte ordentliche Hauptversammlung nicht wie geplant am 27. März 2020 durchzuführen. TTL wird die Hauptversammlung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 nachholen. Damit verbunden ist unvermeidbar eine entsprechende zeitliche Verschiebung des Gewinnverwendungsbeschlusses und der Dividendenauszahlung. In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle strebt TTL an, schnellstmöglich einen neuen Termin festzulegen und erneut zur Hauptversammlung einzuladen. Ausschlaggebend für die Entscheidung ist die derzeitige Lage und globale Ausbreitung des Corona Virus (COVID-19). Das Robert-Koch-Institut und die zuständigen Gesundheitsbehörden in Deutschland gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen die Infektionen nochmals signifikant zunehmen werden. Die Gesundheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch der beteiligten Dienstleister haben für die TTL AG oberste Priorität. München, im März 2020 *TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG* _- Der Vorstand -_ 2020-03-19 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28/1 80339 München Deutschland E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: https://www.ttl-ag.de/de/ ISIN: DE0007501009 WKN: 750 100 Börsen: Auslandsbörse(n) Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)" Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1001427 2020-03-19

