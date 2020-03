lm holding mit Rekordjahr 2019 und einem starken Start ins Jahr 2020. Deutlicher Rückgang aufgrund von COVID19 ab Ende Februar

Amsterdam / Chiasso, 19. März 2020 - lm holding, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, veröffentlicht heute ein Update zu den Jahreszahlen 2019 und kommentiert die möglichen Auswirkungen von COVID19 auf den Geschäftsverlauf.

Ungeprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019:

Umsatz im Kerngeschäft von € 337,8 Mio., ein Anstieg um 19,9% gegenüber 2018 und fast € 18 Mio. über der Prognose für das Geschäftsjahr 2019

EBITDA im Kerngeschäft von € 71,2 Mio., ein Anstieg um 64.4% gegenüber 2018 und über der Prognose von € 68-70 Mio.

Nettogewinn von € 23,9 Mio. gegenüber € 8,4 Mio. im Jahr 2018 (+184,5% Steigerung) und höher als die 23,6 Mio., die am 14. Februar 2020 in den vorläufigen Resultaten mitgeteilt wurden

Verfügbare Barmittel von € 110,4 Mio., +51,4% gegenüber 2018

Ungeprüfte Jahresergebnisse 2019 in Millionen Euro

2019 2018 Veränderung zum Vorjahr % Bruttoreisevolumen 2'880 2'357 +22,2% Umsatz Kerngeschäft 337,8 281,8 +19,9% EBITDA Kerngeschäft 71,2 43,3 +64,4% Nettogewinn 23,9 8,4 +184,5% Liquide Mittel 110,4 72,9 +51,4% Nettofinanzposition 65,1 31,9 +104,1%

Der Prüfungsprozess für die Ergebnisse des GJ 2019 ist noch nicht abgeschlossen. Die Verzögerung ist auf die starke Verlangsamung der Aktivitäten unserer Prüfer angesichts der Komplikationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch zurückzuführen. Die geprüfte Jahresrechnung für das GJ 2019 wird am 31. März 2020 veröffentlicht.

lm group startete stark in das Jahr 2020 und verzeichnete in den ersten beiden Monaten des Jahres (Jan-Feb 2020) ein starkes Wachstum:

Der Umsatz im Kerngeschäft stieg auf € 61,6 Mio. gegenüber € 51,8 Mio. im Jahr 2019, +19,1%

Der EBITDA im Kerngeschäft erreichte € 12,5 Mio. gegenüber € 10,8 Mio. im Jahr 2019, +15,9%

Der Nettogewinn lag bei € 5,9 Mio., +74,4% von € 3,4 Mio. im Jahr 2019

Die Geschäftsbereiche dynamische Pakete und Flüge lagen beide deutlich über der Vorjahresperiode und übertrafen weiterhin die Leistung des Referenzmarktes. Das META-Geschäft hat im Fluggeschäft Volumina und Umsätze wieder steigern und die hohe Rentabilität aufrechthalten können. Das Media-Geschäft lieferte dank der neuen Organisation und des neuen Geschäftsmodells sehr gute Ergebnisse.

Ab der zweiten Februarhälfte verzeichnete das Unternehmen mit dem Anstieg der gemeldeten Fälle von COVID19 einen starken Rückgang der Nachfrage nach Flugbuchungen und Hotelreservierungen, vor allem von und nach Italien, einem Markt, der noch 15,9% des gesamten Umsatzes der lm group ausmacht (basierend auf den Zahlen von 2019). Dies verlangsamte das Umsatzwachstum, was durch eine proportionale Reduzierung der variablen Kosten ausgeglichen wurde. Dadurch wurde die Auswirkung auf den EBITDA abgeschwächt. Dasselbe Muster ist nun auch in anderen Schlüsselmärkten in Europa zu beobachten.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die schwache Buchungsperiode noch eine gewisse Zeit andauern wird. In dem Zusammenhang hat das Management Szenario-Analysen und Stresstests durchgeführt. Diesen wurden Annahmen über den Buchungsrückgang, die Zeitdauer mit tiefen Volumina, und die Erholungsphase zugrunde gelegt wurden. Die Analysen betrafen die Nettoumsätze, das EBITDA sowie die Liquidität. Die Gruppe hat eine Vielzahl von Massnahmen ergriffen, um auf der Grundlage dieser Szenarien in absehbarer Zukunft ein angemessenes Liquiditätsniveau aufrechtzuerhalten. Dazu gehören Entscheidungen betreffend Reduzierung der Kostenbasis, Einstellung von Projekten, Reduzierung von Marketingausgaben, Gemeinkosten und von diskretionären Ausgaben. Weiter gehören dazu ein Einstellungsstopp, Verschiebung von Gehaltserhöhungen und die Nutzung aller verfügbaren Unterstützungs-massnahmen für die Wirtschaft, die von den Regierungen in den Kernmärkten, in denen das Unternehmen tätig ist, eingeführt wurden.

In Anbetracht der Umstände und der sich rasch verändernden Lage können die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs auf die kurzfristigen Finanzergebnisse nicht zuverlässig eingeschätzt werden. Daher veröffentlicht das Unternehmen derzeit keine offizielle Prognosen für das Geschäftsjahr 2020. lm group wird regelmässig und umfassend über den Geschäftsgang informieren, hauptsächlich anlässlich der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

Fabio Cannavale, CEO lm holding: "Im Laufe der Jahre haben wir die Auswirkungen aussergewöhnlicher Ereignisse wie Terroranschläge, den Ausbruch des isländischen Vulkans, die Finanzkrise und andere Virusausbrüche erlebt. Wir kamen jeweils stärker aus diesen Situationen heraus. Der Reisesektor ist die grösste Industrie der Welt, und seine Grundlagen sind sehr solide.

Es ist einer der dynamischsten Sektoren auf dem Planeten. Die Reiselust ist beim Menschen tief verankert. lastminute.com hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell, das Risiken mindert, und eine starke finanzielle Basis, beides wesentliche Erfolgsfaktoren. Wir erwarten, dass der Ausbruch des Coronavirus die Verlagerung von der Offline- zur Online-Welt erheblich beschleunigen und Probleme für Unternehmen schaffen wird, die nicht auf eine solide Finanzstruktur zurückgreifen können. Die Menschen werden wieder auf Reisen gehen, wenn der Ausbruch des Virus eingedämmt wird. Zu diesem Zeitpunkt werden wir an der Spitze der neuen Ära der Online-Reisedienste stehen."

Marco Corradino, CEO lm group: "In einer solchen Zeit der Ungewissheit ist unser erster Gedanke, unseren Kunden zu helfen, ihre Reisepläne möglichst effektiv zu verwalten. Wir schützen unsere Mitarbeiter mit einer Richtlinie für smart-work (home-office) und treffen alle angemessenen Vorkehrungen, um sie und ihre Familien zu schützen. Sicherlich können wir kurzfristig etwas tun, um die Auswirkungen teilweise auszugleichen, aber jetzt - mehr denn je - richten wir unsere Prioritäten neu aus, um uns noch stärker auf die Arbeit für die langfristige Nachhaltigkeit des Modells zu konzentrieren. Wir werden Massnahmen ergreifen, die wir in einem Zeitraum mit hohem Volumen nicht ergriffen hätten. Damit wird unsere Organisation noch effizienter werden, als sie es heute ist. Trotz kurzfristiger Auswirkungen auf unsere Performance sind wir optimistisch, was die Erholung und die Rückkehr zu unserem strukturellen Wachstumstempo dank unserer Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Dynamic Packages und Fluggeschäft betrifft."

Telefonkonferenz für Investoren und Medien

Heute findet eine Telefonkonferenz für Investoren und Medien statt, die von Marco Corradino, CEO lastminute.com, und Sergio Signoretti, CFO, geleitet wird. Sie werden die ungeprüften Jahresergebnisse 2019 vorstellen und die aktuelle Situation kommentieren. Die Konferenzsprache ist Englisch.

Datum: Donnerstag, 19. März 2020 Zeit: 10.00 am CET

Die Pressemitteilung und die Präsentation werden am selben Tag auf der Website der Gruppe zur Verfügung gestellt: lmgroup.lastminute.com. Der geprüfte Jahresbericht 2019 wird am 31. März 2020 veröffentlicht.

Überlm holding

lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 60 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

