Die Verwerfungen an der US-Börse haben historische Dimensionen angenommen. Das Coronavirus hat die Wall Street längst infiziert - jetzt nicht nur hinsichtlich der Kursentwicklung, sondern ganz real. Folge: Mittwochabend nach Handelsschluss in New York hat die NYSE mitgeteilt, den Trading Floor ab kommenden Montag zu schließen.Es ist ein einmaliger Vorgang: Ab Montag kommender Woche (23. März) wird der Handelssaal an der Wall Street leer bleiben. Die Börse schließt ihre Pforten. Der Betreiber Intercontinental ...

