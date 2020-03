Der DAX verlor gestern nochmals 5 %, aber am Ende des Tages und in der Frühbörse von heute liegt er bei rund 8.470 Punkten und somit innerhalb der Bandbreite unterhalb von 9.000 minus 5 %, macht 8.400 über den Daumen. Wichtigstes Indiz: Der Abgabedruck ist deutlich geringer geworden, die Umsätze haben sich gegenüber den Vortagen fast halbiert.



