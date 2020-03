Bei DAX und Co geht es am Donnerstag nach der Ankündigung eines weiteren Corona-Notpakets der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst erneut nach unten. Mit dem Tagesverlust von 5,5 Prozent am Mittwoch summieren sich die Verluste seit dem Start des Corona-Crashs am 24. Februar bereits auf fast 38 Prozent.Die Zahl der Hilfsprogramme wird immer größer. In der Nacht auf Donnerstag kündigte die EZB ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro an. Bereits zu Wochenbeginn hatte ein ...

