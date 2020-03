FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat seinen Ausblick für 2020 konkretisiert und rechnet bestenfalls weiter mit einem Wachstum. Allerdings wies die im MDAX notierte Gesellschaft darauf hin, dass die Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft und den Konzern derzeit nicht abschätzbar seien. Zumindest zeitweise rechnet Fuchs Petrolub mit "gravierenden" Umsatz- und Ertragsrückgängen.

Fuchs erwartet ein Umsatzwachstum in der Bandbreite von 0 bis 4 Prozent. Dies beruhe sowohl auf organischem Volumenwachstum als auch auf externem Wachstum, erklärte das Unternehmen. Letzteres basiere im Wesentlichen auf der Ende Januar 2020 abgeschlossenen Übernahme von NYE - einem Hersteller synthetischer Hochleistungsschmierstoffe in den USA. Beim EBIT sieht Fuchs Petrolub ebenfalls einen leichten Zuwachs von 0 bis 4 Prozent. Das strikte Kostenmanagement will Fuchs fortführen und Neueinstellungen "auf ein Minimum" begrenzen.

2019 war bei Fuchs Petrolub geprägt von einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld in der Automobilindustrie und einem Anstieg der Kosten wegen des Investitionsprogramms. Unter dem Strich knickte das Ergebnis um 21 Prozent auf 228 Millionen Euro ein.

