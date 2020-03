Deutsche Börse: Corona sorgt nicht gerade für klare Verhältnisse

In der Regel wird angenommen, dass eine höhere Volatilität Börsenbetreibern wie der Deutschen Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) zugute kommt. Allerdings nicht, wenn die Marktunsicherheiten überhandnehmen wie im aktuellen Fall von Corona. Zumal eine bestimmte Diskussion der Deutschen Börse nicht schmecken dürfte.

In den USA haben in den vergangenen Tagen einige der heftigsten Kursverluste seit Oktober 1987 Schutzmechanismen aktiviert und für Unterbrechungen des Börsenhandels gesorgt. Diese waren lediglich kurzfristiger Natur. Doch inzwischen wird verstärkt darüber diskutiert, ob der Handel in Zeiten der Corona-Pandemie nicht für einen oder gleich mehrere Tage ausgesetzt werden sollte.

