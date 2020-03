Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX behauptet erwartetDer deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zurückhaltend eröffnen.Zwar hat die Europäischen Zentralbank (EZB) ein weiteres Corona-Notpaket angekündigt, doch der DAX kann davon voraussichtlich zunächst nicht profitieren.2. Asiens Börsen in RotDie asiatischen Börsen präsentieren sich auch am Donnerstag mit Verlusten.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...