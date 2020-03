flatex Morning-news EUR/USD: Der US-Dollar kletterte am Mittwoch gegenüber den wichtigsten ...

Der US-Dollar kletterte am Mittwoch gegenüber den wichtigsten G10-Währungen. Der US-Dollar-Index stieg auf ein Dreijahreshoch. Zuletzt war der US-Dollar-Index (DXY) im April 2017 ähnlich stark. Die enorme Ausbreitung des Corona-Virus führte bei Investoren zur Flucht in den sicheren Hafen US-Dollar. Die Investoren räumten den US-Dollar förmlich aus den sprichwörtlichen Regalen ab, so wie die Kunden im Lebensmittelgeschäft beim Hamsterkauf. Zur Nacht hin beruhigte sich die Situation aber wieder und der Euro konnte sogar mehr als einen Cent Bewegung zurückgewinnen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 09. März 2020 bei 1,1495 bis zum jüngsten Verlaufstief des 18. März 2020 bei 1,0802, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 1,0965/1,1067/1,1149/1,1231/1,1332 und 1,1495 in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 1,0802, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0700/1,0638/1,0536 und 1,0372 auszumachen.

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

