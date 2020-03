Die aktuell längste Serie: HelloFresh mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 21.89%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 9 Tage (Performance: 9.23%). Tagesgewinner war am Mittwoch HelloFresh mit 13,07% auf 22,50 (287% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,96%) vor K+S mit 10,95% auf 6,22 (148% Vol.; 1W -6,47%) und Leoni mit 8,99% auf 7,51 (69% Vol.; 1W 13,99%). Die Tagesverlierer: Airbus Group mit -22,17% auf 49,06 (157% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -42,75%), OMV mit -16,69% auf 16,32 (106% Vol.; 1W -42,07%), Dialog Semiconductor mit -16,53% auf 18,74 (94% Vol.; 1W -33,78%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (7939,51 Mio.), Berkshire Hathaway (5753,58) und Nestlé (3936,64) ....

