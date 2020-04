HelloFresh SE: HelloFresh SE verschiebt Hauptversammlung angesichts der andauernden Corona-PandemieDGAP-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung HelloFresh SE: HelloFresh SE verschiebt Hauptversammlung angesichts der andauernden Corona-Pandemie07.04.2020 / 16:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.HelloFresh SE verschiebt Hauptversammlung angesichts der andauernden Corona-PandemieBerlin, 7. April 2020 - Aufgrund der fortdauernden Ausbreitung des Corona-Virus und der in diesem Zusammenhang verlängerten Maßnahmen des Berliner Senats, verschiebt die HelloFresh SE ihre bislang für den 28. April 2020 geplante Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit.Ein neuer Termin für die Hauptversammlung wird bekanntgegeben, sobald die Verhältnisse dies erlauben. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Hauptversammlung, wie von der SE-Verordnung vorgesehen, innerhalb der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahrs stattfinden wird.Über HelloFreshHelloFresh SE ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Frankreich und Schweden. HelloFresh lieferte im Geschäftsjahr 2019 mehr als 280 Millionen Mahlzeiten und zählte im vierten Quartal 2019 rund 3 Millionen aktive Kunden weltweit. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris und Kopenhagen.Pressekontakt Saskia Leisewitz +49 (0) 174 72 35 961 Corporate Communications Manager sl@hellofresh.com HelloFresh Group www.hellofreshgroup.com Rechtlicher HinweisDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "zielen" oder "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Es wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.07.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Saarbrücker Straße 37a 10405 Berlin Deutschland E-Mail: ir@hellofresh.com Internet: www.hellofreshgroup.com ISIN: DE000A161408 WKN: A16140 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1017525Ende der Mitteilung DGAP News-Service1017525 07.04.2020