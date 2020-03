Die aktuell längste Serie: Drägerwerk mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 55.50%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Mittwoch Fuchs Petrolub mit 18,24% auf 31,76 (246% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,49%) vor Mologen mit 16,07% auf 0,07 (39% Vol.; 1W -7,14%) und Heidelberger Druckmaschinen mit 12,49% auf 0,61 (195% Vol.; 1W -3,46%). Die Tagesverlierer: Callaway Golf mit -26,55% auf 5,34 (82% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -57,14%), RHI Magnesita mit -21,99% auf 15,68 (90% Vol.; 1W -42,35%), William Hill mit -19,50% auf 0,45 (352% Vol.; 1W -68,75%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Roche GS (5054,91 Mio.), McDonalds (3467,53) und Novo Nordisk ...

